رياضي / ختام بطولة أمانة جازان الرمضانية الخامسة لكرة القدم
الاثنين 1444/9/26 هـ الموافق 2023/04/17 م واس
جيزان 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس
توجت أمانة منطقة جازان ، فريق جاردن بطلاً للنسخة الخامسة من بطولة الأمانة الرمضانية لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق تانقو فيفاء بنتيجة (4-1) ، في المباراة التي أقُيمت بينهما مساء أمس على ملعب الأمانة في مدينة جيزان.
وتأتي هذه البطولة ضمن مبادرات الأمانة لرفع مستوى جودة الحياة، و تنشيط الحركة الرياضية بين فرق الأحياء ، وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة والإسهام في تطوير ودعم رياضة كرة القدم في المنطقة واكتشاف اللاعبين الموهوبين. // انتهى //
10:48ت م
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