جيزان 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واستوجت أمانة منطقة جازان ، فريق جاردن بطلاً للنسخة الخامسة من بطولة الأمانة الرمضانية لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق تانقو فيفاء بنتيجة (4-1) ، في المباراة التي أقُيمت بينهما مساء أمس على ملعب الأمانة في مدينة جيزان.وتأتي هذه البطولة ضمن مبادرات الأمانة لرفع مستوى جودة الحياة، و تنشيط الحركة الرياضية بين فرق الأحياء ، وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة والإسهام في تطوير ودعم رياضة كرة القدم في المنطقة واكتشاف اللاعبين الموهوبين. // انتهى //10:48ت م0044