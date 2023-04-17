غزة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 10 فلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.ففي قطاع غزة اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي أربعة صيادين فلسطينيين، من بحر مدينة رفح جنوب القطاع، وصادرت بعض أدواتهم، وذلك في إطار الاعتداءات المستمرة على الصيادين ومراكبهم.وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين، من بينهم أسير محرر، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، تخللها مواجهات في عدة مناطق.كما اقتحم عشرات المستوطنين بلدة كفل حارس بسلفليت، واعتدوا على منازل الفلسطينين، وكسروا بعض محتوياتها.// انتهى //10:48ت م0045