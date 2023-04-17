طوكيو 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع، حيث أدى ضعف الين إلى دعم أسهم شركات التصدير وتتبعت أسهم البنوك المكاسب الحادة لنظرائها في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.07 في المئة، ليصل إلى مستوى 28514.78 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقا بنسبة 0.41 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2026.97 نقطة.// انتهى //11:04ت م0047