واشنطن 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسنظمت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، عدداً من الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان المبارك.فقد أقامت الملحقية، أمس، فعالية البازار الرمضاني، بحضور عدد من الجاليات المسلمة والمجتمع المحلي في العاصمة واشنطن.وتضمنت الفعالية 30 جناحاً للتسوق وخيمة رمضانية، تم فيها عرض الأطباق الرمضانية الشعبية من مختلف مناطق المملكة.كما اشتملت الأنشطة الرمضانية التي أشرفت عليها الملحقية خلال شهر رمضان كأس البطولة الرمضانية لكرة الطائرة التي نظمتها الأندية السعودية الطلابية في العاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة 8 فرق ممثلين عن الأندية الطلابية وفريقين خليجيين و100 ما بين لاعبين وأعضاء اللجنة المنظمة، وكذلك عدد من الليالي الرمضانية للأندية السعودية التي شهدت حضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب وعدد من الجاليات المسلمة والطلبة من متعلمي اللغة العربية.وقدم الجميع شكرهم للملحقية لدورها في إيجاد أجواء رمضانية للمجتمع المحلي في واشنطن.// انتهى //11:36ت م0050