القدس المحتلة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأصيب شابان فلسطينيان اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها لحي أم الشرايط في مدينة البيرة بالضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين ومنازلهم.وتواصل قوات الاحتلال لليوم العاشرعلى التوالي، فرض الحصار على مناطق الأغوار، وعزلها عن الضفة الغربية، من خلال إغلاق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، وعرقلة حركة تنقل الفلسطينيين، وسط تحذيرات فلسطينية من خطورة استمرار الحصار، الذي كبد المزارعين خسائر فادحة.في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 16 فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة.وأفادت وزارة الأسرى والمحررين أن من بين المعتقلين 12 فلسطينياً، تم اعتقالهم من الضفة الغربية، خلال حملة دهم وتفتيش لعدة منازل.// انتهى //11:37ت م0051