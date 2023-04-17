عمّان 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسارتفع نمو الدخل السياحي في الأردن خلال الربع الأول من العام 2023م، بنسبة 88.4% ليسجل ما قيمته مليار و184 مليون دينار أردني ، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى مليون 476 ألف سائح.وأشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر مارس الجاري مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، نمواً بنسبة 49%، ليبلغ 435.8 مليون دينار أردني.// انتهى //11:58ت م0052