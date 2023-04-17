جدة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسنظّمت الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة أمس بفندق الراواسي بجدة، مبادرة الإفطار الجماعي الرمضاني لأولياء أمور ذوي الإعاقة وأبنائهم، بحضور صاحبة السمو الأميرة لطيفة بنت ثنيان بن محمد رئيسة مجلس الإدارة، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبد الله بن سعود بن سعد, وأعضاء الجمعية.وأوضحت سمو رئيسة مجلس الإدارة أن هذا البرنامج الذي تقدمه الجمعية يأتي تتويجاً لجهود الجمعية لتحقيق أهدافها التي من أجلها تم تأسيسها , وخصوصاً تعزيز التواصل فيما بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد المجتمع، مؤكدة ما يحظى به الأشخاص ذوي الإعاقة من دعم كبيرمن قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده -حفظهما الله -.وأشادت بالدور التكاملي بين القطاعات التي تخدم هذه الفئة، مثمنةً الجهود التي تبذلها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة, مشيرة إلى حرص الجمعية على مشاركة مستفيديها لمثل هذه المناسبات التي تدعم قضايا تواصل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع .// انتهى //12:07ت م0053