تونس 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعتها للمستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية .وتناقلت دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري إلى الإسراع بإنجاز القوانين المطلوبة لإجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع في طرابلس للمشري مع لجنة "إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات" التابعة للمجلس الأعلى للدولة.وكتبت صحف الاثنين عن تحديد وزراء البيئة والمناخ في مجموعة السبع هدفاً يتمثل في إنهاء أي تلوث بلاستيكي جديد في بلدانهم بحلول العام 2040، وذلك في بيان، صدر عنهم عقب محادثات لوزراء دول مجموعة السبع في مدينة سابورو بشمال اليابان استمرت ليومين.وتطرقت إلى مطالبة وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك بعقد لقاء قريب بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني تشين جانغ ، من أجل تجنب إمكانية تصعيد عسكري للصراع مع بيكين.وأخبرت صحف تونس عن إعلان فرق الإطفاء الفرنسية سيطرتها خلال الليل الماضي على حريق أتى على 930 هكتاراً الأحد في جنوب غرب فرنسا عند الحدود مع إسبانيا.// انتهى //13:27ت م0060