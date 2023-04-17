بريدة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، استعداداته لتهيئة وتجهيز (٧٣٥) جامعاً ومصلى على مستوى المنطقة، من خلال جولات ميدانية قام بها مراقبو ومراقبات المساجد للتأكد من جاهزية الجوامع، وتأمين ما تحتاج إليه المصليات من فرش وأجهزة صوتية ومصاحف لأداء صلاة عيد الفطر لهذا العام 1444هـ .وبلغ عدد المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة العيد في مدينة بريدة (۲۳۷) مصلى وجامعاً، وعنيزة (٤١) مصلى وجامعاً، والرس (۷۷) مصلى وجامعاً، والمذنب (۳۳) مصلى وجامعاً، والبكيرية (٤٢) مصلى وجامعاً، والبدائع (۲۱) مصلى وجامعاً، والأسياح (۱۹) مصلى وجامعاً، وعيون الجواء (٢٤) مصلى وجامعاً، ورياض الخبراء (۳۸) مصلى وجامعاً، والشماسية (۹) مصليات وجوامع، والنبهانية (۷۸) مصلى وجامعاً، وعقلة الصقور (٤٨) مصلى وجامعاً، وضرية (٤٢) مصلى وجامعاً والفوارة (۱۹) مصلى وجامعاً، ودخنة (۷) مصليات وجوامع.// انتهى //13:54ت م0063