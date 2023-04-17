نجران 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الرئيس الفخري للجنة "تراحم" في المنطقة، بالدعم غيرالمحدود من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لرعاية السجناء وأسرهم ،و الحرص على تكافل المجتمع ونشر روح المساهمة والبذل والعطاء والتطوع.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس لجنة تراحم بمنطقة نجران عبدالله بن صالح الصقري .واستعرض سمو أمير منطقة نجران العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال اللجنة ، والبرامج التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ، مثمناً الدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة الوطنية لرعاية السجناء “تراحم” ، ودورها في خدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم.//انتهى//14:09ت م0064