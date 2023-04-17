عام / رئيس جمهورية القمر المتحدة يغادر المدينة المنورة
الاثنين 1444/9/26 هـ الموافق 2023/04/17 م واس
المدينة المنورة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس
غادر فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمُر المتحدة، المدينة المنورة اليوم, بعد أن زار المسجد النبوي وأدّى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في وداع فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، المدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي, وعدد من المسؤولين.
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14:13ت م
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