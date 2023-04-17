المدينة المنورة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسغادر فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمُر المتحدة، المدينة المنورة اليوم, بعد أن زار المسجد النبوي وأدّى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.وكان في وداع فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، المدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي, وعدد من المسؤولين.// انتهى //14:13ت م0066