فيسبادن 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسارتفعت أسعار الغاز والكهرباء في ألمانيا خلال النصف الثاني من عام 2022 .وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية اليوم أن سعر الغاز بالنسبة للأسر ارتفع بنسبة 2ر16% إلى 34ر9 سنتات للكيلووات / ساعة، مقارنة بالنصف الأول من 2022، ومقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 7ر36%.كما ارتفعت أسعار الغاز بالنسبة للشركات والهيئات بمعدل 06ر8 سنتات لكل كيلووات / ساعة، أي بزيادة قدرها 3ر25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.وأظهرت بيانات المكتب، أن هناك زيادةً في أسعار الكهرباء، حيث اضطرت الأسر والشركات لتحمل تكلفة إضافية بنسبة 4ر4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، حيث كان متوسط سعر الكهرباء للأسر 96ر34 سنتاً لكل كيلووات / ساعة، وللشركات والهيئات في متوسط 74ر20 سنتاً لكل كيلووات / ساعة من الكهرباء في النصف الثاني من العام الماضي.// انتهى //14:14ت م0067