الكويت 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 7ر55 نقطة، ما نسبته 79ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 77ر7083 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2ر157 مليون سهم، بقيمة 8ر49 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 10104 صفقات نقدية.وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 26ر0 في المئة، ما يعادل 02ر14 نقطة، ليغلق عند مستوى 88ر5476 نقطة، بتداول 5ر35 مليون سهم عبر 1962 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 ملايين دينار.وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 3ر71 نقطة، ليصل عند مستوى 32ر7874 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 91ر0 في المئة، من خلال تداول 7ر121 مليون سهم، عبر 8142 صفقة، بقيمة 9ر45 مليون دينار.وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنسبة 77ر0 في المئة، أو 02ر42 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 24ر5518 نقطة، نتيجة تداول 2ر34 مليون سهم، بقيمة 6ر3 ملايين دينار، عبر تنفيذ 1728 صفقة نقدية.// انتهى //14:20ت م0068