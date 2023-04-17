الرياض 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسنجحت مجموعة "stc" الممكن الرقمي الرائد في المنطقة عبر مبادرة تعزيز الخدمات الرقمية التقنية في تزويد وقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة بأحد أكبر حلول التغطية الداخلية (IBS) المقدمة في مكان واحد في العالم، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في تقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية المتطورة بما يلبي متطلبات زوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة بما يتوافق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتقديم أفضل الخدمات وأحدثها لضيوف الرحمن.وزودت "stc" وقف الملك عبدالعزيز بسبعة أبراج اتصال تغطي مساحة 1,5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى تزويد الوقف بأكثر من 18,600 هوائي، وأكثر من 800 خلية بيكوسيل صغيرة لتغطية الترددات القريبة، وتقوية التغطية الداخلية للهواتف الجوالة، وتركيب 92 محطة بث مع مشغلات شبكة 4 LET في الحرم المكي الشريف بتقنيات رقمية متقدمة وخدمة اتصال متميزة؛ لتوسعة نطاق تغطية الشبكة داخل مباني الوقف وضمان أداء عالي للشبكة.وتأتي مبادرة مجموعة "stc "ضمن التزامها ببناء عالم أكثر اتصالاً، وإثراء حياة الأشخاص والمجتمعات المحلية من خلال توفير خدمات اتصالات عالمية المستوى، وتوفير منظومة من الحلول الرقمية التي تضمن تمكين زوار بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسرعبر تقديم تجربة رقمية مميزة وتسخير أفضل حلول الاتصالات العالمية لضمان استمرارية الخدمات وموثوقيتها ونجاحها.وقامت "stc" بنشر أول نظام هوائي موزع رقمي بتقنية "CDD" في الشرق الأوسط، تحضيراً لنشر خدمة شبكة الجيل الخامس خلال الأشهر المقبلة، كما تعمل المجموعة على تطوير صندوق وقفي لإنشاء بنية تحتية رقمية مستدامة، وتعزيز تطوير المنتجات والحلول الرقمية في السعودية بما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزاً رقمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتستمر مجموعة "stc" في العمل على ضمان جاهزية البنية التحتية الرقمية للمسجد الحرام والمناطق المحيطة لخدمة الأعداد المليونية خلال موسم العمرة، وتجهيز جميع المواقع في مكة المكرمة للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي الحرم الشريف بهدف رفع مستوى جودة الخدمات الرقمية المقدمة.// انتهى //14:33ت م0070