جدة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسجدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان وذلك بعد أن دعا في بيان سابق قيادة القوات المسلحة والدعم السريع إلى وقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والتفاوض.وأعرب معاليه عن عميق انشغاله إزاء تواصل الاقتتال وأعمال العنف، التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، منبهاً إلى أن تصعيد الاقتتال سيخلف آثاراً وخيمة على المدنيين وعلى الوضع الإنساني في السودان، خاصة وأن المعارك تُخاض داخل المدن السودانية.وأكد في هذا الصدد دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود الدولية الرامية إلى عقد هدنة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل إخلاء الجرحى والعالقين من المناطق القريبة للاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشدداً على ضرورة العودة للمسار السلمي والتفاوض من أجل تجاوز الأزمة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة ووحدة السودان.// انتهى //14:47ت م0072