مسقط 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، على ارتفاع بمقدار 6ر12 نقطة، ما نسبته 0.27 في المئة، ليصل عند مستوى 4772.32نقطة.وبلغت قيمة الأسهم المتدولة 4 ملايين و470 ألف ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 5ر2 في المئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و360 ألفًا و968 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.149 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.82 مليار ريال عُماني.// انتهى //14:48ت م0073