جدة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واساستنفرت أمانة محافظة جدة جهودها لخدمة 666 جامعًا ومصلى تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1444هـ، موزعة على نطاق 16 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، وذلك من خلال أعمال النظافة للمصليات وفي محيط المساجد وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًا ويدويًا، بجانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة صالح بن محسن الزهراني أن أمانة جدة خصصت نحو 2,026 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، إضافة لتجهيز 864 معدة تشمل المكانس الآلية وتانكرات غسيل الأرصفة.وأشار إلى أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي لأكثر من 1,294 كيلومترًا طوليًا، وغسيل 2,604 أمتار من الأرصفة، إلى جانب خدمة التقاط المبعثرات على مساحة تجاوزت الـ 1.8 مليون متر مربع، ورفع 2,737 م3 من المخلفات ذات الحجم الكبير، فضلاً عن نظافة وتطهير وصيانة 2,205 حاويات نفايات، مؤكدًا استمرار الجهود الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.// انتهى //14:58ت م0075