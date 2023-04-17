حائل 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسشهدت الأسواق والمراكز التجارية والقيصريات في مدينة حائل , اقبالا كثيفا من المتسوقين والمرتادين الراغبين في اقتناء احتياجاتهم ومستلزماتهم من ملابس وكماليات قبيل عيد الفطرالمبارك ، حيث تبدأ ذروة الحركة الشرائية من المواطنين والمقيمين بمنطقة من بعد صلاة العشاء والتراويح إلى ساعات الصباح الباكر من بعد صلاة الفجر وسط تنافس في العروض والتخفيضات التي وضعتها هذه المحال لبعض الأصناف التي تدخل في كماليات الاستعداد للعيد السعيد.وتسارعت تلك الأسواق والمراكز التجارية على توفير وتجهيز متطلبات متسوقيها من مختلف الأعمار من سلع الملابس بشتى أنواعها وأشكالها، إلى جانب أدوات التجميل والعطورات والأحذية، وتوفير سلع الأثاث والأدوات المنزلية والكهربائية والسجاد وكل ما له علاقة بزينة المنزل ، بالإضافة إلى محلات الحلويات التي توفر أنواع عديدة ومختلفة من حلويات العيد بمختلف الأصناف والاسعار خلال الخمسة أيام التي تسبق عيد الفطر المبارك.وتشهد العديد من محال بيع الملابس الجاهزة والأحذية والهدايا ولعب الأطفال، حضور مميزاً من المتسوقين والمتسوقات على شراء الثياب الجديدة والأشمغة والعقل والمشالح، والعطور ومستلزمات التجميل، وألعاب الأطفال والحلويات.// انتهى //16:15ت م0082