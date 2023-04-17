الدوحة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأقفل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم منخفضاً 56.57 نقطة، أي ما يعادل 0.56 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و998.54 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 88 مليونا و410 آلاف و791 سهما، بقيمة 283 مليونا و502 ألف و580.742 ريال، نتيجة تنفيذ 13208 صفقات في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.// انتهى //16:21ت م0083