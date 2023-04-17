جدة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسوصل فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى جدة اليوم.وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة جدة اللواء سليمان الطويرب، والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //16:36ت م0085