اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 23 طناً من السلال الغذائية في مدينة سبرنز بمحافظة خوتنج في نيجيريا
الاثنين 1444/9/26 هـ الموافق 2023/04/17 م واس
أبوجا 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 23 طناً و 560 كيلو غراماً من السلال الغذائية في مدينة سبرنز بمحافظة خوتنج في جمهورية نيجيريا، استفاد منها 2.400 فرد بواقع 400 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية نيجيريا للعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي للشعوب والدول المحتاجة حول العالم.
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17:52ت م
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