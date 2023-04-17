أبوجا 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 23 طناً و 560 كيلو غراماً من السلال الغذائية في مدينة سبرنز بمحافظة خوتنج في جمهورية نيجيريا، استفاد منها 2.400 فرد بواقع 400 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية نيجيريا للعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي للشعوب والدول المحتاجة حول العالم.//انتهى//17:52ت م0093