أنجمينا 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 10 أطنان و 400 كيلوغرام من السلال الغذائية في مدينة أنجمينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 960 فردا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية تشاد لعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//17:52ت م0094