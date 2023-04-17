حائل 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسهيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل 564 مصلى وجامعاً ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، بمدن ومحافظات وقرى المنطقة.وشملت التجهيزات تهيئة 207 مُصلى وجامعاً بمدينة حائل، و59 مصلى وجامعاً في بقعاء، و30 مصلى وجامعاً في السليمي، و78 مصلى وجامعاً في الحايط، و36 مصلى وجامعاً في سميراء، ومصلى وجامع في الأجفر، و29 مصلى وجامعاً في الشنان، و13 مصلى وجامعاً في الروضة، و49 مصلى وجامعاً في موقق، و61 مصلى وجامعاً في الغزالة.// انتهى //17:52ت م0096