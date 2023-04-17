دكا 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 6 أطنان من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدن إنام، و مديكيل، و شابار، ودكا بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 250 أسرة بواقع 1.500 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية بنغلاديش للعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم.//انتهى//17:53ت م0097