دكا 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 345 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مدينة طاهر فور بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 2.247 فردا.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإيوائية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للأسر الأشد احتياجًا في مختلف المناطق المتضررة.//انتهى//17:53ت م0098