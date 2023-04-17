اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 345 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في مدينة طاهر فور بجمهورية بنجلاديش
الاثنين 1444/9/26 هـ الموافق 2023/04/17 م واس
دكا 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 345 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مدينة طاهر فور بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 2.247 فردا.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإيوائية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للأسر الأشد احتياجًا في مختلف المناطق المتضررة.
//انتهى//
17:53ت م
0098