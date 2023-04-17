بيروت 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2324 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف في مدينة مرجعيون وإقليم الخروب بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 11.620 فردا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 – 2023م.يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا.//انتهى//17:53ت م0099