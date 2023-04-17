جيزان 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسقامت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مدينة جيزان أمس بجولات رقابية مكثفة على منافذ بيع الحلويات، استعدادا لقرب عيد الفطر المبارك، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وطرق تخزينها وحفظها.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن خططها التنظيمية والرقابية الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلك ورفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت بعدم تعريض المواد الغذائية لسوء التخزين أو سوء الحفظ قبل البيع.كما نشرت الأمانة عدة رسائل توعوية تمثلت بمجموعة نصائح مهمة ينبغي مراعاتها مثل مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية الحلويات قبل الشراء والتأكد من عدم تغير الخواص الطبيعية للحلوى والتأكد من تغليف الحلويات وسلامتها قبل شرائها وعدم شراء الحلويات مجهولة المصدر من الباعة الجائلين بالإضافة إلى مراعاة اتباع العاملين والبائعين للاشتراطات الصحية.ودعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات إلى المبادرة بالاتصال على 940 وإبلاغهم بذلك.// انتهى//17:53ت م0100