إدلب 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية.حيث جرى توزيع 225 قطعة ملابس متنوعة، استفاد منها 75 أسرة سورية من فئات الأرامل والأيتام.يأتي ذلك في إطار الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا لعام 1444 هـ .//انتهى//17:54ت م0102