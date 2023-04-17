سياسي / سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية سنغافورة
الاثنين 1444/9/26 هـ الموافق 2023/04/17 م واس
الرياض 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان.
وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
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17:55ت م
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