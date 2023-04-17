مقديشو 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 850 سلة غذائية للمتضررين من الجفاف في مديرية داينيلي بإقليم بنادر التابع للعاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 5.100 فرد.وتأتي هذه المساعدات ضمن المرحلة الثالثة من مشروع التدخلات المنقذة للحياة في الأمن الغذائي للمتضررين من الجفاف بجمهورية الصومال الفيدرالية، حيث يبلغ حجم المساعدات لهذه المرحلة 4.620 طنا، يستفيد منها 396.000 فرد.//انتهى//17:55ت م0106