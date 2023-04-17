المدينة المنورة 26 رمضان 1444هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحسبة من خلال إدارة الشؤون العلمية والإدارية بالحسبة مبادرة بعنوان (إيماناً واحتساباً ) لزوار المسجد النبوي.وتهدف المبادرة إلى توعية قاصدي المسجد النبوي وتذكيرهم بشأن فضل شهر رمضان المبارك وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحال السلف فيه، كما شملت المبادرة إقامة محاضرة بعنوان ( معالم التوحيد في الصيام ) وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد.// انتهى //19:12ت م0109