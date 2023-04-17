عام / وكالة شؤون المسجد النبوي تقيم مبادرة ( إيمانًا واحتسابًا ) لتوعية الزوار
الاثنين 1444/9/26 هـ الموافق 2023/04/17 م واس
المدينة المنورة 26 رمضان 1444هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس
أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحسبة من خلال إدارة الشؤون العلمية والإدارية بالحسبة مبادرة بعنوان (إيماناً واحتساباً ) لزوار المسجد النبوي.
وتهدف المبادرة إلى توعية قاصدي المسجد النبوي وتذكيرهم بشأن فضل شهر رمضان المبارك وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحال السلف فيه، كما شملت المبادرة إقامة محاضرة بعنوان ( معالم التوحيد في الصيام ) وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد.
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19:12ت م
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