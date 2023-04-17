مكةالمكرمة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسقبل أن يرفع المؤذن بالمسجد الحرام أذان المغرب إيذاناً بالإفطار يلهج الصائمون بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل طلباً للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من ثواب عظيم.ورصدت عدسة واس هذه المشاهد الإيمانية الخاشعة التي يعيشها قاصدو بيت الله الحرام وهم ينعمون بالراحة والسكينة في ظل منظومة متكاملة ومتناغمة من الخدمات النوعية التي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأداء المناسك بكل يسر وسهولة.// انتهى //19:12ت م0110