سكاكا 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلًا في إدارة أسواق النفع العام والمسالخ جولاته الرقابية على أسواق النفع العام لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية وتوفر جودة المنتجات الغذائية، إلى جانب مستوى الاهتمام بالنظافة، لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين.ونفذت الفرق الميدانية بالفرع خلال الأيام الثلاثة الماضية 57 جولة تفتيشية على أسواق الخضار والفواكه والأسماك واللحوم، أسفرت عن ضبط 65 مخالفة، بالإضافة إلى مصادرة 86 كيلوجراما من الخضار والفواكه غير الصالحة للاستهلاك.وأكد الفرع حرص الوزارة على توفير غذاء صحي للمستهلكين، مشيرًا إلى استمرار الجولات الرقابية على أسواق النفع العام بالمنطقة ومحافظاتها، وتكثيفها خلال موسم شهر رمضان المبارك، وتطبيق الأنظمة والتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات، وذلك لضمان صحة وسلامة المستهلك.// انتهى //19:12ت م0111