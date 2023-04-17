جنيف 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسابتكر علماء المعهد الفيدرالي التقني في مدينة لوزان السويسرية مفاعلاً شمسيًا تجريبيًا، لا ينتج فقط حرارة وأكسجين قابلين للاستخدام، بل ينتج أيضًا الهيدروجين بكفاءة غير مسبوقة بالنسبة لحجمه، وعلى غرار طبق القمر الصناعي أو أي بنية تحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، فبعد تركيزه للإشعاع الشمسي ألف ضعف تقريبًا، يستخدم المفاعل الموجود فوق الطبق ضوء الشمس لتحويل الماء إلى هيدروجين وأكسجين وحرارة .ويطلق على إنتاج الهيدروجين من الماء باستخدام الطاقة الشمسية اسم التمثيل الضوئي الاصطناعي، لكن هذا الابتكار المسمى LRESE فريد من نوعه، حيث ينتج طاقة تزيد عن كيلو مترين، مع الحفاظ على كفاءة قياسية لهذا النطاق الواسع، ويمثل هذا المعدل لإنتاج الهيدروجين خطوة مشجعة نحو التطبيق التجاري لهذه التكنولوجيا، وبالإضافة إلى الهيدروجين والحرارة التي ينتجها النظام، يتم أيضًا استعادة واستخدام جزيئات الأكسجين المنبعثة من تفاعل التحليل الكهربائي الضوئي، على سبيل المثال في الاستخدامات الطبية، حيث يعد النظام مناسبًا للتطبيقات الصناعية والتجارية والسكنية والتعدينية وأكسجين المستشفيات .// انتهى //19:13ت م0112