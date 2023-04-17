نيروبي 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسقررت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إرسال رؤساء كينيا ويليام روتو وجنوب السودان سيلفا كير وجيبوتي إسماعيل عمر جيلي إلى السودان للتوفيق بين جماعات الصراع.وقالت الرئاسة الكينية إن "إيغاد" قررت إرسال الرؤساء روتو وكير وجيلي في أقرب وقت ممكن للتوفيق بين الجماعات المتصارعة" في السودان.وأضافت نقلًا عن الهيئة أن "الاستقرار في السودان ضروري للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة".ولليوم الثالث على التوالي تشهد مدن سودانية بما فيها العاصمة الخرطوم اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش وقوات "الدعم السريع".// انتهى //19:19ت م0113