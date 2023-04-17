مقديشو 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسشنت حركة الشباب الإرهابية اليوم هجومًا بمدافع الهاون على قاعدة بارسنغوني العسكرية في ضواحي مدينة كسمايو الصومالية.وأفادت مصادر أمنية صومالية وشهود عيان أن عدة قذائف سقطت على القاعدة التي يتمركز فيها قوات تابعة لولاية جوبالاند.وفي سياق متصل أعلن الجيش الصومالي تنفيذه بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملية عسكرية لمطاردة فلول حركة الشباب الإرهابية التي تتحصن في المناطق التابعة لمحافظة هيران، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية مستمرة لحين القضاء على فلول مليشيات "حركة الشباب" من جميع أنحاء البلاد.// انتهى //19:41ت م0118