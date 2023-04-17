بغداد 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم، وزير الخارجية الأوكراني ديميترو ايفانوفيتش كوليبا والوفد المرافق له.وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بينهما .وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن السوداني أكد لضيفه رغبة العراق بتوسعة آفاق التعاون بين البلدين، فيما أعرب الوزير الأوكراني عن رغبة بلاده في تفعيل اللجان المشتركة ودعم التعاون الثنائي بين العراق وأوكرانيا بمختلف المجالات.// انتهى //19:43ت م0119