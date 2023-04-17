الرياض 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية فعاليات برنامج "أطلق مشروعك التقني" SEU Tech Launchpad, بمشاركة 97 من أصحاب المشاريع التقنية من 32 جامعة تم ترشيحهم من أكثر من 142 مهتماً بالبرنامج.ويهدف البرنامج إلى تعلّم الارتقاء بالمشاريع التقنية المبتكرة إلى المستوى التالي لإطلاقها كشركات ناشئة, كما يستهدف رواد الأعمال من الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية في الجامعات السعودية.ويشتمل البرنامج على ورش عمل تحدد مسارات مختلفة لعقلية ريادي الأعمال وتعرَف بأفضل الممارسات الدولية لبناء شركات تقنية ناشئة لديها فرص الوصول لشبكات التمويل وصناديق الاستثمار الجريء.ويعد برنامج "أطلق مشروعك التقني" من البرامج الرائدة لتعزيز التواصل بين رواد الأعمال والخبراء في مجال تطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال بالتعاون مع شركة الاستثمار الدولي هامبرو-بركس العالمية ومسرعة بلوسوم.واختتمت مرحلة ورش العمل الجمعة، حيث قدمها مجموعة من خبراء الاستثمار الدولي والمتخصصين في تطوير الأعمال والمشاريع التقنية, والتي اشتملت على موضوعات تهدف إلى تطوير نماذج الأعمال والحصول على مهارات التسويق واستقطاب المستثمرين وهي: أفضل الممارسات لبناء نموذج عمل عالي الجودة ومربح, وطرق تحديد عرض القيمة للشركة الناشئة واستراتيجية الدخول إلى السوق وصيغة الربح, والتطور ضمن النظام البيئي للشركات الناشئة وتحسين فرص جذب التمويل الأولي أو تمويل المرحلة المبكرة.وتعمل الجامعة حالياً على تقييم الأفكار والمشاريع الابتكارية المقدمة لعدد من المعايير تشمل: عناصر نموذج العمل ومستوى الابتكار والتفرد للحل التقني المقدم, حيث سيتم ترشيح مجموعة من المشاريع المقدمة للانتقال لمرحلة جلسات الإرشاد والتوجيه التي من خلالها يحصلون على نصائح وأفكار تنقل مشاريعهم التقنية لمستوى جاذب لفرص الاستثمار.// انتهى //21:27ت م0131