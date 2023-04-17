الرباط 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 ماختتمت بمدينة أغادير المغربية أمس أعمال الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين "الأسد الأفريقي 2023" في دورته 19، المقرر إجراؤها في الفترة من 22 مايو إلى 16 يونيو 2023 في سبع مناطق من المغرب.وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية اليوم أن ممثلي القوات المسلحة المغربية والأمريكية وضعوا خلال هذا الاجتماع اللمسات الأخيرة على طرق تنفيذ مختلف الأنشطة المرتقبة في إطار هذه الدورة، التي يشارك فيها حوالي 6000 جندي من عشرين بلدا، بالإضافة إلى 27 بلدا ملاحظا.وأضاف البيان أن العمليات البرية والجوية والبحرية والمناورات التي سيتم تنفيذها في هذا التمرين، تشمل التدريب على إزالة التلوث النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي، وتطوير قدرات التدخل في إطار متعدد الجنسيات، وتعزيز التبادل بين القوات المسلحة المشاركة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.// انتهى //21:27ت م0132