القاهرة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفيًا اليوم من وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، تناول التطورات الجارية في السودان، والجهود التي تبذلها مصر لوقف النزاع الجاري في البلاد.وأكد الوزير شكري خلال الاتصال أهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في هذا النزاع بصورة تفاقم من حدته، فيما أعربت وزيرة خارجية فرنسا من جانبها عن قلق بلادها العميق نتيجة المواجهات العسكرية الجارية وتأثيرها على أرواح وسلامة المدنيين.// انتهى //21:29ت م0133