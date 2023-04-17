طريف 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسنظّمت جمعية طريف الخيرية أمس, بالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية بالمحافظة، وبنك التنمية الاجتماعية، وبمشاركة جمعية أيتام طريف، بازاراً للأسر المنتجة بسوق البسطة، بهدف دعم الأسر المنتجة وتشجيعها وتعريف المجتمع بهم والاهتمام بتسويق منتجاتهن واستثمارها، ويستمر لمدة 5 أيام.ويتضمن البازار الذي تشارك فيه 45 أسرة منتجة العديد من الأركان، يتقدمها المشغولات والحرف اليدوية والاكسسوارات والفنون والمواهب المختلفة، فيما يصاحبها فعاليات أخرى كالرسم على الوجه والألعاب والتصوير، وركن حلويات العيد وتوزيعاته، وركن القهوة، والمشروبات الباردة.وأوضحت الجمعية أن البازار يُعد فرصة لتمكين الأسر المنتجة من مزاولة العمل التجاري وتحويلهم من مستفيدين إلى منتجين وتحسين المستوى الاقتصادي لهم، وإيجاد فرص عمل للأسرة القادرة على العمل والإنتاج وتطوير منتجاتها والارتقاء بمستوى جودتها.// انتهى //21:32ت م0134