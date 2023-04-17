جدة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واستشهد أسواق محافظة جدة حركة شرائية مرتفعة وكثافة من المتسوقين بشكل ملحوظ هذه الأيام، مع دخول عيد الفطر المبارك.واعتاد الأهالي من مواطنين ومقيمين من مختلف الفئات العمرية على شراء احتياجات العيد، وغيرها من المستلزمات استعداد وتجهيزاً لقدوم العيد السعيد.ورصدت عدسة "واس" معارض مستلزمات العيد وهي تقدم أسعار تنافسية فيما بينها، وعروض خاصة لجذب المتسوقين.وأرجع عدد من البائعين اختلاف الأسعار إلى التمايز في جودة المنتجات عن بعضها، فضلاً عن نوع الخامات المستخدمة في الصناعة، مشيرين إلى أن الأسواق شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعًا في أسعار القماش الخام، الذي من شأنه أن يزيد قيمة الملابس والثياب المفصلة.وأفاد المتسوقون أنهم يحبذون محلات البلد لتوفيرها خيارات متنوعة، سواءً بالأسعار أو البضائع وبأسعار تنافسية عن المراكز والأسواق الكبرى، حيث أسهمت العروض المنتشرة في منطقة البلد في جذب أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين، لشراء مكملات زينة العيد من ساعات وسبح وأقلام.وأكد أحد الباعة أن تفاوت الأسعار في مستلزمات العيد خاصة الثياب والغتر والعقال والأحذية، يعود إلى اختلاف بلد المنشأ وهذه الأمور متعارف عليها، ولا تعد كنوع من استغلال موسم العيد لزيادة الأسعار على حساب المستهلك، بل هي ترجع إلى نوع السلعة ومصادر الاستيراد وهي من أحد أهم الأسباب في اختلاف الأسعار بين المحلات.وقال: هناك زبائن تفضل الشراء من محل واحد، حيث يعتمد الزبون على شراء مستلزمات العيد كافة له ولأسرته من محلات يقصدها سنوياً بصفة خاصة، إما بسبب ارتياحه للتعامل مع هذا السوق أو لوجود سلع متميزة لا تتوفر في غيره من المحلات أو بأسعاره التي تكون في متناول الجميع.// انتهى //21:36ت م0136