الرياض 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الزكوات الواردة عبر خدمة "زكاتي" منذ إطلاقها تجاوزت حتى الآن 467 مليون ريال، استفاد منها مستحقي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمختلف فئاتهم، حيث يتم توجيه جميع المبالغ الواردة مباشرةً للفئات المختارة من خلال تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa).وأفادت الهيئة أن خدمة "زكاتي" متاحة باستمرار، بحيث يستطيع الأفراد حساب وإخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و"Apple Pay" ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، التي من أبرزها، الأُسر أشد حاجة للسكن، وأُسر المطلقات، وأُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة، مؤكدةً أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة.وتوفر خدمة زكاتي المتاحة للأفراد "اختياريًا" إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك، الأموال، والذهب والفضة، والأسهم، والصناديق الاستثمارية، والعقارات، وغيرها، مع خاصية إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر خوارزمية معينة، حيث ترتبط خدمة "زكاتي" بالأسعار العالمية للذهب والفضة.// انتهى //21:39ت م0137