تبوك 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واستجمع الواجهة البحرية بمحافظة ضباء على امتداد شريطها الساحلي في كل مساء، أهالي المحافظة وزائريها والمقيمين فيها، الذين يفضل معظمهم قضاء ساعات ما قبل الإفطار في رمضان وحتى ساعات الفجر الأولى من كل يوم، في أكناف طبيعتها البحرية التي تمزج مابين جمال الإطلالة على البحر، ومشاهد الغروب، وروحانية الشهر الكريم.وتمتاز محافظة ضباء إلى جانب طبيعتها الجاذبة، بمشاريع تنموية جعلت منها محط أنظار عشاق السياحة والباحثين عن جمال المكان وروحانية الشهر لا سيما "واجهتها البحرية" التي تربو على مساحة تفوق الـ 190 ألف متر مربع، وتتجاوز مسماها كواجهة بحرية تضم متنزهاً عاماً إلى إبداع هندسي يكتنف بين جنباته العديد من المنشآت والمزارات التي عمدت بلدية المحافظة هذا العام على جعلها محتظناً للأسر المنتجة لتسويق منتاجتها في شهر رمضان.// انتهى //21:44ت م0138