القاهرة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأجرى وزير الخارجية المصري اتصالين هاتفيين اليوم بكلٍ من وزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينج داو، بشأن تطورات الأزمة الراهنة في السودان.وأكد الوزير شكري خلال الاتصالين ضرورة تكامل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان وشعبها، وأهمية التركيز على التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة.// انتهى //21:49ت م0141