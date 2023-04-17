سياسي / وزير الخارجية المصري يجري اتصالين هاتفيين مع نظيره الجيبوتي والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان
الاثنين 1444/9/26 هـ الموافق 2023/04/17 م واس
القاهرة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس
أجرى وزير الخارجية المصري اتصالين هاتفيين اليوم بكلٍ من وزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينج داو، بشأن تطورات الأزمة الراهنة في السودان.
وأكد الوزير شكري خلال الاتصالين ضرورة تكامل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان وشعبها، وأهمية التركيز على التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة.
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