الرباط 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 مالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط اليوم، النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا مالونغو شيسانغانو، التي تزور المملكة المغربية على رأس وفد برلماني.وتناولت مباحثات الجانبين سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة لتطويرها، وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.وكان الوفد الزامبي قد أجرى اليوم أيضا محادثات مع كل من رئيس مجلس النواب راشد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، لدراسة آفاق التعاون البرلماني.// انتهى //21:55ت م0143