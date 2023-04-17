تبوك 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسيتوارث أهالي محافظة أملج جيل بعد جيل العادات الرمضانية في كل موسم مع حلول شهر رمضان المبارك بمختلف أنواعها ومنها موائد الإفطار الجماعي لأهالي الحي الواحد, التي تعبر عن روحانية هذا الشهر الفضيل, مزودين تلك الموائد بما تجود به نفوسهم.ويحرص أهالي المحافظة على الاجتماع في مثل هذه الليالي المباركة مع أبنائهم حرصاً على تأصيل هذه العادات في نفوسهم، تجسيداً لإذكاء التكافل الاجتماعي بين أفراد الحي، مطرزين مواقع الإفطار وبيوتهم بالزينة والإضاءات التي تتواءم مع ليالي شهر رمضان المبارك.// انتهى //21:57ت م0144