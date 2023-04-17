جدة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسينفذ مركز الكُتّاب الذي يقع في رباط الخنجي الصغير بجدة التاريخية العديد من البرامج الثقافية التي تُثري زائري جدة البلد، وذلك ضمن موسم رمضان جدة التاريخية بمقر الكتّاب في الرباط.وأفادت مسؤولة البرامج الثقافية لمركز الكتّاب فايقة عبد الرحمن حلواني أن الكُتّاب يشارك في ليالي شهر رمضان المبارك بتنظيم فوازير رمضانية تفاعلية على مسرح ساحة بيت هزازي المقامة في وسط البلد، بغية إثراء المعلومات الثقافية عن الشهر الكريم وإشراك الجمهور في جوٍ من المرح والفكاهة الممزوج بالتدريب على التفكير وتقوية الذاكرة.وأشارت إلى أن أعمال مركز الكتّاب تتمركز أيضاً في إقامة حزمة من ورش العمل للخط الديواني، وفن الرسم، وورشة ألعاب شعرية، والرسم الإسلامي، إلى جانب تنظيم ورشة عمل فواصل كتب بالأسلاك المعدنية، ونحت ملعقة خشبية، وورش عمل تلوين الخزفيات، وطي الورق، وجلسات قراءة قصص للأطفال، ولعبة البحث عن رمضان، وتحدي العربية وغيرها، لافتة النظر إلى أن سرد القصص عن الحياة في الزمن الماضي على المسرح لاقت استحسان وتفاعل من الجمهور.يذكر أن رباط الخنجي الواقع بحارة الشام بمنطقة جدة التاريخية بناه الشيخ محمود محمد قاسم الخنجي في العام 1813 ميلادية، وتبلغ مساحته 435 مترا مربعا، ويتكون من طابقين ويحوي 19 غرفة، ويُعد الرباط نموذجا للعمارة الإسلامية، إذ كان قديماً مأوى للحجاج والمعتمرين وعابري السبيل وسكن للفقيرات، وهو الآن مركز ثقافي, بالإضافة إلى أنه مركز متخصص بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.// انتهى //22:39ت م0147