المدينة المنورة 26 رمضان 1444هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسأديت في المسجد النبوي اليوم صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريا لليلة القدر في العشر الأواخر في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة والخشوع والاستقرار ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة .وامتلأت أروقة المصليات بالمسجد النبوي منذ وقت مبكر بالمصلين من داخل وخارج المملكة.وحرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات مليئة بالذكر والعبادة, والعمل على تطوير خدماتها والسعي إلى تسهيل الخدمات وتقديمها لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.// انتهى //22:48ت م0150