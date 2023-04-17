مكة المكرمة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسشاركت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في مبادرة التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ لعيادة وزيارة المرضى من ضيوف الرحمن في مستشفى أجياد للطوارئ ومستشفى الحرم المكي، حيث نفذت المبادرة بإشراف من إدارة التوعية الدينية والدعم الروحي بتجمع مكة الصحي والإدارة التنفيذية للجمعية, كما خصصت الجمعية عدداً من الهدايا تقدم للمرضى من ضيوف الرحمن.وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية هدية المهندس تركي الحتيرشي، أن الجمعية تهدف إلى تيسير أداء المناسك لضيوف الرحمن وتقوم بزيارة المرضى في مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة للاطمئنان عليهم، والتخفيف عنهم وتقديم الدعم اللازم لضيوف الرحمن.وبين أن الجمعية شاركت في هذه المبادرة بدعوة من التجمع الصحي بمكة المكرمة, مثنيًا على جهودهم في خدمة المعتمرين والمصلين بالمستشفيات القريبة من المسجد الحرام, متطلعًا إلى المزيد من التعاون والشراكة في خدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //23:02ت م0154